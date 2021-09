Napoli, grosso guasto alla rete idrica di Chiaia: migliaia di utenze senza acqua

Da venerdì notte nel quartiere Chiaia i cittadini sono senz’acqua. Si registra un grosso guasto alla conduttura idrica della zona che ha richiesto lavori che andranno, molto probabilmente, per le lunghe.

I disagi per l’intera area sono notevoli, migliaia di utenze si sono trovate improvvisamente senza acqua. Sul posto per un sopralluogo anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

«Il guasto è notevole. Gli operai sono al lavoro per ripararlo al più presto, ma è ancora difficile stabilire con certezza in tempi necessari per completare l’operazione. È difficile, adesso, dire quando tornerà l’acqua. I più ottimisti parlano di domenica, ma al momento l’azienda Abc non si è ancora sbilanciata. Noi continueremo a monitorare la situazione» ha detto Borrelli.