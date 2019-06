Mercoledì 5 Giugno 2019, 14:39

SANT'AGNELLO - Stava trasportando materiali di risulta quando, a causa di un guasto alla sentina, ha cominciato a perdere carburante nello specchio d'acqua di Sant'Agnello. Responsabile dello sversamento è un peschereccio locale immediatamente individuato dai militari della Capitaneria di porto di Castellammare e dell'ufficio locale marittimo di Piano di Sorrento.Dirette dal capitano di fregata Ivan Savarese, le forze dell'ordine si sono precipitate a Sant'Agnello per accertare la natura e l'origine della chiazza segnalata nelle acque del Comune costiero. Per prima cosa, il personale della Guardia Costiera ha circoscritto la macchia evitando che il carburante si diffondesse ulteriormente. In che modo? Servendosi di materiale antinquinamento come panne galleggianti di contenimento e panne assorbenti messe a disposizione dai titolari di concessioni del luogo. Successivamente, gli uomini della Capitaneria di porto hanno individuato i responsabili dello sversamento per i quali scatteranno a breve le sanzioni previste dalla legge.«L’attività di controllo e pattugliamento della costa di competenza - sottolinea il capitano di fregata Ivan Savarese, comandante della Capitaneria di porto di Castellammare - continuerà senza sosta anche nei prossimi giorni, in modo tale da garantire la tutela ambientale del mare».