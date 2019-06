Giovedì 27 Giugno 2019, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 18:47

Ennesima giornata da dimenticare sul fronte dei trasporti per una guasto all'infrastruttura. Tutti i treni provenienti da Roma a Napoli viaggiano con un ritardo medio che oscilla dai 30 ai 60 minuti e viaggiano via Cassino compresa l'alta velocità. Rabbia degli utenti per la totale mancanza di informazioni, anche i tabelloni indicano binari e orari sbagliati.Il problema in parte è risolto ma restano forti rallentamenti su tutta la rete. Verso Nord, invece, situazione ancora più drammatica con ritardi che arrivano fino a 160 minuti (il caso di un convoglio diretto a Lecce con partenza dalla capitale). Pendolari in crisi. E non solo a pagarne le conseguenze in questi giorni di spostamenti in vista delle vacanze sono tutti i cittadini che devono fare i conti con attese lunghissime e temperature elevate. E le scarse spiegazioni, sempre uguali: guasto all'infrastruttura ci scusiamo per i disagi.