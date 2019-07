CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Luglio 2019, 09:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Capri non ci sta e rompe i rapporti con il Polo museale. Al centro della polemica, la gestione della Certosa dopo che la scuola di danza è stata costretta ad organizzare ad Anacapri il saggio di fine anno per la indisponibilità del chiostro, da dove non sono ancora stati rimossi i materiali utilizzati per la serata di gala organizzata da Bulgari lo scorso 11 giugno.