Guerra Ucraina, da Napoli l'appello per la raccolta di medicinali e strumenti chirurgici

«Chiunque vuole aiutarci a raccogliere medicinali e materiali chirurgici, può portarli nella chiesa Santa Maria della Pace, in via dei Tribunali 227, a Napoli. Lì, dalle 10 alle 20, c'è padre Taras. E anche il più piccolo contributo può contribuire a salvare delle vite». È l'appello lanciato dal chirurgo e direttore del museo delle Arti sanitarie di Napoli, Gennaro Rispoli, in favore del popolo ucraino afflitto dalla guerra. «Quello della chiesa di Santa Maria della Pace - ricorda Ripoli - è uno dei punti di raccolta che si stanno organizzando. Nelle prossime ore, cercheremo di razionalizzare le donazioni attraverso la creazione di un centro di smistamento».

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Ucraina, la sede dell'Ordine dei giornalisti della Campania... IL FOCUS Ucraina, borse a picco: il rublo crolla al minimo storico (-30%) LA GUERRA Ucraina, Zelensky va a trattare con Putin e chiede l'ammissione...

La raccolta serve ad acquisire antibiotici, materiale di sutura, emostatici, antidolorifici, guanti, garze, kit per il trattamento delle ferite, bisturi, kit per cateterismo con disinfettante, kit rimozione sutura e lacci emostatico.