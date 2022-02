Guerra Ucraina, De Magistris: il Comune di Napoli coordini gli aiuti

«Sono tanti gli appelli che si susseguono in città e in tutto il Paese per la raccolta di generi di necessità per il popolo ucraino massacrato dalla guerra. L'onda della solidarietà, perché vada a buon fine, necessita di gestione e coordinamento». Lo dichiara Luigi de Magistris, presidente del movimento Dema ed ex sindaco di Napoli. «Occorre quindi lanciare un duplice appello - aggiunge de Magistris - al Comune di Napoli, che attraverso gli uffici degli assessorati preposti faccia da coordinatore per la rete di aiuti che si sta moltiplicando nelle ultime ore, e alle farmacie e in generale a tutti i rivenditori dei generi richiesti affinché si impegnino a calmierare i prezzi di acquisto dei beni oggetto delle donazioni».

