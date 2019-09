Un 26enne incensurato di Mondragone stava guidando la sua auto ed era in compagnia di 2 amici su via Europa quando la comitiva è stata fermata per un controllo dai carabinieri della stazione di frattamaggiore. il conducente pareva nascondere qualcosa e in effetti, perquisendolo, i militari hanno scoperto che nascondeva negli slip 2 panetti di hashish. il soggetto è stato identificato e denunciato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. La droga, in totale circa 190 grammi, sequestrata.

Domenica 8 Settembre 2019, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA