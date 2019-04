CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 1 Aprile 2019, 08:54

Non bastava la ruota panoramica. A far parlare di Pompei è anche il caso delle guide turistiche degli Scavi. Il motivo della polemica è l'assoluta assenza di trasparenza nelle tariffe, per cui una visita tra le antiche vestigia della città romana può costare fino a 250 euro per due persone. A rompere il muro ci ha pensato una stessa guida che ha presentato una denuncia ai carabinieri.