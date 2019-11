Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dell’azione di contrasto all’economia illegale e sommersa, ha scoperto tre guide turistiche, tutte di origini campane, prive delle autorizzazioni necessarie per svolgere la professione. In particolare, i controlli dei finanzieri del I Gruppo Napoli - 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno interessato alcuni dei siti del capoluogo partenopeo con la maggiore concentrazione turistica sia a livello nazionale che internazionale (via Duomo, via Toledo e le adiacenze dei poli museali) e si sono concentrati sulle guide turistiche, figure queste ultime che sempre più frequentemente accompagnano i crocieristi che sbarcano in questo periodo.Gli accertamenti delle Fiamme Gialle di San Giovanni a Teduccio hanno riguardato sia la verifica della sussistenza dei requisiti per l’esercizio della professione, sia del rapporto di collaborazione con le agenzie di viaggio ed hanno permesso di sorprendere 3 persone, completamente sprovviste di abilitazione, che fornivano informazioni a gruppi di turisti sulle bellezze architettoniche e paesaggistiche della città.Nei confronti dei responsabili, che richiedevano ad ogni gruppo di turisti una tariffa che andava da 50 a 100 euro per un itinerario della durata di circa 90 minuti, sono state contestate violazioni di natura amministrativa, come prevede la normativa regionale e saranno avviati accertamenti di natura fiscale volti a quantificare i compensi in “nero” dagli stessi percepiti. L’odierna operazione di polizia economico-finanziaria portata a termine dalle Fiamme Gialle di Napoli è rivolta alla tutela del consumatore, delle guide turistiche regolarmente abilitate, nonché alla lotta all’evasione fiscale.