Martedì 26 Febbraio 2019, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2019 20:45

Momenti di paura in via Guido De Ruggiero 52 all'Arenella dove intorno alle 19.20 è divampato un grosso incendio all'interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme alte oltre a tre ambulanze e la polizia. I residenti del palazzo sono usciti in via precauzionale di corsa dopo aver sentito uno scoppio nato da un corto circuito che potrebbe aver causato l'incendio. Non ci sono feriti.