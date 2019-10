Napoli, ha 35 anni e da due lotta contro una malattia rarissima: «Cerchiamo un medico che possa aiutarci»

Martedì 1 Ottobre 2019, 07:55 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 07:57

Ha 35 anni Carmine e da due lotta contro una malattia rarissima, la Granulomatosi di Wegener. La famiglia di Carmine, residente a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, ha deciso così di lanciare un appello affinché qualche medico sia disposto ad occuparsi del suo caso. A scrivere è Rosaria, la sorella di Carmine: "Da due anni mio fratello lotta contro una malattia che tutti, almeno 5 ospedali tra cui Monaldi, Cardarelli, Cotugno e ospedali di Giugliano e Frattamaggiore, dicono essere incurabile. La diagnosi è di Granulomatosi di Wegener ed è stata fatta solo a maggio scorso, dopo un calvario di ospedali che lo curavano per polmonite, asma e anemia.Da allora mio fratello è in rianimazione - aggiunge la sorella di Carmine - è attaccato a macchinari con tracheotmia. Non vede i figli, solo una persona al giorno. Non voglio arrendermi, ho dovuto lasciare il lavoro e, da ex avvocato, sono abituata a non arrendermi. Non cerchiamo soldi, cerchiamo solo un medico disposto ad interessarsi al suo caso, un medico disposto a curarlo. Chiunque sia disposto ad aiutarci, può contattarmi al 3281076355".