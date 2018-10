Ha la leucemia, Sofia gioca con l’attore: «Mandateci i soldi per fare il film» Video

Lunedì 1 Ottobre 2018, 20:59

Sofia ha sei anni ed è completamente calva. I capelli ha iniziato a perderli un mese fa, inesorabile conseguenza della cura chemioterapica a cui è sottoposta per combattere la leucemia. La bimba, che vive a San Giovanni a Teduccio con i genitori e la sorella Dora di quattro anni più grande, ha intrapreso il suo calvario a fine agosto accusando sintomi comuni: un po’ d’influenza, qualche decimo di febbre che non voleva andar via. Un leggero malessere che non aveva allarmato nemmeno il pediatra che l’aveva in cura, ma la madre aveva intuito che c’era qualcosa che non andava.«Francesca s’è fatta guidare dal suo istinto materno e l’ha portata al Santobono – racconta zia Rossella, cugina del padre di Sofia –. Lì hanno confermato i sospetti e l’hanno mandata al Pousilipon per accertamenti più approfonditi». All’ospedale posillipino la piccola è stata sottoposta a un intervento per prelevare un po’ di midollo osseo su cui fare la biopsia. E i risultati dell’esame non hanno lasciato dubbi: Sofia era affetta da leucemia e doveva cominciare subito la cura. «Ora è a casa, ma due volte a settimana deve andare in ospedale per il ciclo di chemio – spiega Rossella –. Ma spesso c’è bisogno prima di una trasfusione perché ha le piastrine basse».Una condizione che ha azzerato le difese immunitarie della bambina, rendendola molto vulnerabile: «Per questo può mangiare solo cibi surgelati o sottovuoto – spiega ancora la zia –. Bisogna evitare che entri in contatto con qualsiasi tipo di batterio, perciò tutto ciò che la circonda deve essere sterilizzato».Ma costruire un ambiente asettico intorno a Sofia è molto costoso, spese che papà Paolo e mamma Francesca non possono permettersi: lui che si arrangia con lavori saltuari, lei badante, nelle ultime settimane per prendersi cura della figlia non hanno portato a casa neanche un euro. Perciò zia Rossella ha pensato di rivolgersi alla Rete per lanciare un appello. Su Facebook ha aperto la pagina “Aiutiamo Sofia”, dove si possono trovare numero di Postepay e IBAN attraverso cui è possibile fare una donazione per sostenere le cure che servono alla bambina.Una gara di solidarietà a cui stanno partecipando in tanti, anche grazie a un video, diffuso sulla pagina, che vede protagonisti la stessa Sofia e l’attore Francesco Di Leva.Nella clip l’artista gioca con la bimba e insieme confidano al pubblico che vogliono girare un film sulla loro storia d’amore, ma in stile Gomorra. Solo che per realizzare un film servono molti soldi, perciò chiedono al pubblico di aiutarli a coronare il loro sogno. Un filmato in cui Sofia ride, scherza e manda baci, che ha commosso gli utenti del social network che l’hanno già visto più di 30mila volte. «Francesco è un ragazzo del nostro quartiere e si è messo a disposizione, appena ha saputo della situazione di Sofia – racconta Rossella –. Speriamo che tutto questo serva a far guarire la nostra bambina».Anche il duo comico Arteteca ha voluto sostenere la battaglia di Sofia con un simpatico video-saluto diffuso sempre su Facebook, mentre il programma radiofonico, La Radiazza, in onda su Radio Marte, ha già lanciato diversi appelli affinché anche il suo pubblico partecipi in massa a questa gara di solidarietà.