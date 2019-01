Venerdì 25 Gennaio 2019, 08:13

Clonano l’indirizzo mail dell’ex direttore del centro giovanile dei Padri Giuseppini di San Giuseppe Vesuviano e chiedono soldi a tutti i suoi contatti su internet. Della vicenda si sta interessando anche la Polizia postale, alla quale padre Marco Rota, da anni trasferito a Napoli, si è rivolto.La mail, partita dalla posta elettronica, è stata recapitata dai truffatori cibernauti a tutti i conoscenti del prelato. Questo il testo: oggetto: «Bisogno di aiuto». E poi: «Salve, dove sei a casa? Devo chiederti un favore. A presto, Marco». A tutti quanti, increduli, che hanno osato rispondere, è stata subito recapitata un’altra mail con scritto: «Grazie per la tua risposta e mi dispiace di scomodarti. Sono in vacanze in Burkina Faso e ho dimenticato le mie cose (il mio cellulare, carta di credito e contanti) in un taxi, al momento non ho a disposizione nulla. È imbarazzante per me chiederti questo, ma desidererei che mi potessi sbloccare con 1000 euro, al momento del mio rientro ti rimborserò al più presto possibile. Ti prego di tenere questa mail solo per te per non inquietare i miei. Se sei disposto ad aiutarmi, ti dirò come fare. Attendo tua risposta e grazie infinite. Marco».Ma a qualcuno la storia non è apparsa affatto chiara. Uno dei tanti che avevano ricevuto la mail ha chiamato direttamente padre Marco, tra l’altro conosciutissimo a San Giuseppe Vesuviano per avere diretto il centro giovanile dei Giuseppini, importante punto di riferimento della cittadina. Padre Marco non è sembrato sorpreso: «È arrivata anche a te la mail con la storia del Burkina Faso! Sono tranquillamente a Napoli e non ho bisogno di nulla». Questo, in sintesi il messaggio del sacerdote che invita a non inviare soldi a nessuno e a cestinare immediatamente la mail.