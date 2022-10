Halloween da incubo nel Napoletano: coppietta aggredita a colpi di spranga, minorenne ferito in una rissa

Armi, droga, rapine e aggressioni, ma anche controlli con arresti e denunce in tutta la provincia. Da Pozzuoli a Qualiano, da Pomigliano d'Arco a Castellammare di Stabia, il bilancio della movida violenta parla di minorenni pusher e giovani armati di coltello un po' ovunque, con rapine a coppiette e pestaggi in piazza anche durante la notte. Il week end che porta al lungo ponte di Halloween ha visto una serie di episodi inquietanti un po' dappertutto nei grandi centri della provincia napoletana, con i minorenni protagonisti di spaccio di droga, possesso di armi e violente aggressioni.

A Pozzuoli, i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un 16enne incensurato. Nel corso dei controlli a largo raggio nel centro storico della città, il minorenne ha provato a fuggire a un posto di blocco, ma è stato fermato. Nelle sue tasche cinque dosi di hashish e una di marijuana. Il 16enne è stato arrestato e trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei in attesa dell'interrogatorio per la convalida. Sempre a Pozzuoli, durante la notte è stato arrestato anche un 21enne. Francesco Lo Monaco, anche lui fermato nel centro storico e perquisito. Trovato in possesso di tre grammi di hashish e di un coltello da cucina, i carabinieri hanno voluto perquisire la sua abitazione, dove sono stati sequestrati altri cinque grammi di hashish e materiale per il confezionamento. Nelle aree comuni del palazzo in cui vive poi, sono stati trovati altri 100 grammi di hashish e 37 grammi di cocaina. Dall'altra parte della provincia, a Castellammare, un 19enne e un 17enne sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per detenzione di oggetti atti ad offendere: sono stati sorpresi armati di un coltello a lama fissa di otto centimetri e di un tirapugni in acciaio mentre erano in scooter in via Regina Margherita, forse pronti per una spedizione punitiva nelle strade della movida che sono lì a due passi. Durante i controlli con i colleghi del Reggimento Campania, i carabinieri di Castellammare hanno effettuato diverse perquisizioni e hanno denunciato un pusher 24enne trovato in possesso di 13 dosi di marijuana.

Intorno alle 4 e 30 poi, a Qualiano, i carabinieri della Radiomobile di Giugliano sono stati chiamati per una rapina ai danni di una coppietta. I due fidanzatini si erano appartati in via del Cimitero dove sono stati rapinati da tre banditi che minacciandoli con una spranga in ferro, si sono fatti consegnare soldi ed effetti personali per poi fuggire. Un altro 16enne è stato preso a sprangate in piazza Giovanni Leone (ex piazza Primavera), a Pomigliano d'Arco, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti insieme al personale del 118 per una segnalazione di lite tra ragazzi. Sul posto c'era solo il ragazzino di 16 anni che aveva delle escoriazioni sulle mani e sul ginocchio destro e un lieve trauma cranico che lo aveva lasciato tramortito a terra. Trovato sull'asfalto e sequestrato dai carabinieri un bastone telescopico di 60 centimetri, probabilmente utilizzato per la violenta aggressione. Le ferite sono lievi e il ragazzo sta bene: è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Nola: dimesso dopo una notte in osservazione. Sul caso indagano i carabinieri di Pomigliano d'Arco, che puntano sulla lite tra coetanei e dai filmati registrati da alcune telecamere presenti in zona, cercano di risalire ai giovanissimi responsabili del pestaggio. Nel corso del week end, il comando provinciale dei carabinieri di Napoli aveva disposto controlli straordinari nelle due cittadine più frequentati dalla movida. A Pozzuoli sono state identificate 120 persone e sono stati segnalati alla prefettura due assuntori di droga, mentre a Castellammare sono 68 le persone identificate e 46 i veicoli controllati, con due scooter sequestrati.