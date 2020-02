Hashish a casa dell'operaio agli arresti domiciliari: in carcere

Sono state arrestate dai militari della stazione di Somma Vesuviana due persone per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Un operaio 24enne, sottoposto ai domiciliari, durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 760 grammi di hashish.



Incensurata anche una 22enne di Somma Vesuviana che, perquisita, nascondeva nel giubbino 2,5 grammi di marijuana e 0,6 grammi di hashish. Denunciata per detenzione di stupefacenti. Sarà segnalato alla prefettura, invece, un 31enne di Ottaviano già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di una bustina di marijuana di 0.9 grammi.



Anche a Brusciano i carabinieri della locale stazione hanno ritrovato in un sottoscala condominiale 76,29 grammi di cocaina e 125 grammi di marijuana. La droga era già ripartita in dosi pronte per essere smerciate. © RIPRODUZIONE RISERVATA