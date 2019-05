Lunedì 20 Maggio 2019, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Napoli hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Ciro e Stefano orlando, padre e figlio, 56 e 29 anni, il primo è un commerciante di frutta a Ponticelli, il secondo titolare di una ditta di ortofrutta a Volla.I due sono stati bloccati dai carabinieri mentre percorrevano via Botteghelle; il padre alla guida dell’auto del figlio, verosimilmente per fare da «staffetta», il 29enne alla guida di un furgone per traslochi preso a noleggio.Nel vano del furgone c’erano 39 chili circa di amnesia e 350 grammi di hashish chiusi in 3 borsoni neri nascosti sotto grandi zucche provenienti dalla Spagna accatastate in contenitori.