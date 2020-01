Questa notte gli agenti del commissariato San Paolo hanno arrestato due uomini in via Catone sorpresi con 19 stecche di hashish, 40 grammi di marijuana, 4 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e inoltre 590 euro. D.S. e G.D.A., napoletani di 38 e 19 anni, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA