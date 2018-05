Domenica 13 Maggio 2018, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 12:48

I carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini stranieri senza fissa dimora già noti alle forze dell'ordine: Lamin Kassama, senegalese di 22 anni, e Peter Okoukoni Osemudiane, nigeriano di 31 anni, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.I militari dell'Arma li hanno sorpresi in piazzetta Casanova mentre cedevano stupefacente a una persona riuscita ad allontanarsi negli attimi concitati dell'intervento. Durante la perquisizione i due sono poi stati trovati in possesso di 38 grammi di marijuana e di 15 grammi di hashish.