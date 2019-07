Venerdì 5 Luglio 2019, 12:06

Un 20enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Marano di Napoli per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno perquisito il veicolo del 20enne, che ha già dei precedenti, e hanno trovato in un pacchetto di sigarette, 15 stecchette di hashish del peso complessivo di 40 grammi, due dosi di marijuana del peso di 2 grammi e 70 euro in denaro contante ritenuto provento di spaccio. Sequestrata tutta la droga, il 20enne è stato arrestato ed è ora in attesa di celebrazione di giudizio con rito direttissimo.