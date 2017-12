Domenica 24 Dicembre 2017, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 15:05

Trascorreranno il Natale agli arresti domiciliari, nel comune di Qualiano, i due conviventi trovati in possesso di quantiativi di hashish dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della neonata Compagnia di Marano. I militari dell'Arma, agli ordini del capitano Lo Conte e del tenente Tessitore, hanno arrestato oggi Giuseppina Scatozza, classe 1984, dopo un controllo avvenuto in viale Della Resistenza, al confine tra i comuni di Marano e Calvizzano. La donna, a bordo di una Lancia Y, durante i controlli di rito è sembrata molto agitata. Dalle successive verifiche è emerso che nascondeva nella propria auto auto un panetto di hashish dal peso di 100 grammi. Per la donna sono stati disposti i domiciliari. Analogo provvedimento era scattato anche per il convivente, arrestato qualche settimana fa sempre dai carabinieri di Marano.