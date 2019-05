Mercoledì 29 Maggio 2019, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel parcheggio di un complesso di edilizia privata di via Marconi, a Sant'Antimo, i carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno sequestrato 1,6 chili di hashish: lo stupefacente era in una busta per i rifiuti nascosta dietro un’auto, parzialmente coperta di terriccio.