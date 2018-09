I Carabinieri della Stazione di Afragola hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 29enne, di Afragola, già noto alle forze dell'ordine. Nel corso di perquisizione nella sua casa hanno trovato un involucro di plastica nascosto sotto il frigorifero. Conteneva 94 grammi di hashish suddivisi in 31 stecche e una banconota di 20 euro. L'arrestato è in attesa di determinazioni dell'autorità giudiziaria.

