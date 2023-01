Scampia, nasconde l'hashish nel sottoscala: arrestato 45enne napoletano

Aveva nascosto la droga in un sottoscala a Scampia. Ma i carabinieri lo hanno scoperto e arrestato. Il 45enne di San Lorenzo, Vincenzo Esposito, è stato sorpreso nel complesso di abitazioni noto come «la 33». Bloccato dai militari, che hanno recuperato una stecca di hashish di 16 grammi. Trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio, il 45enne è sotto accusa per detenzione di droga ai fini di spaccio.