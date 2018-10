Venerdì 12 Ottobre 2018, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Il suo fiuto non tradisce mai: Kira, cane poliziotto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, è entrata in azione per i vicoli del centro antico di Torre del Greco e ha scovato 250 grammi di hashish. Fondamentale l'aiuto del pastore tedesco, impiegato oggi in un ampio servizio antidroga condotto dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco insieme alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania e all'unità della squadra cinofila della Questura partenopea.I controlli hanno interessato il cuore antico della città e la zona porto, tra vico Annunziata e via Unità Italiana. Il primo blitz in via Unità Italiana: Kira ha individuato dell'hashish occultato all'interno di di un tubolare di un'impalcatura edile. Gli agenti hanno controllato il tubo segnalato dal cane, rinvenendo e sequestrando cinque involucri contenenti droga per un peso di 52,50 grammi. Nel secondo intervento su una rampa di scale di Vico Annunziata Kira ha fatto di nuovo centro: grazie al suo infallibile naso, gli agenti hanno scovato altri 190 grammi di hashsh, suddidivi in dosi singole già confezionate.