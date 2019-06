CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 16 Giugno 2019, 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Hasta siempre comandante». Con questa frase termina la dedica della targa che i tifosi napoletani hanno scritto nel 2017 per Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli e ormai probabile prossimo tecnico della Juventus. La targa in questione, La Mecca di migliaia di selfie in questi anni, era stata affissa al 51 di via Silio Italico a Bagnoli, sulla facciata del palazzo in cui nacque il tecnico dall'accento toscano e «dal cuore azzurro». Suo padre era dipendente dell'ex Italsider, e la famiglia Sarri viveva lì quando nacque Maurizio, a due passi dal mare amabile quanto tormentato di Napoli Ovest. Il «siempre», però, è una parola fragile, specialmente quando ci sono di mezzo i sentimenti. «Quella targa andrà tolta appena arriverà l'ufficialità del trasferimento di Sarri ai bianconeri. Se andasse proprio alla Juve non la vorremmo più nel quartiere», dice tra i tanti Fabrizio Calato. Lui, come altre 12665 persone, è iscritto al famoso gruppo Facebook Bagnoli 80124: sotto al suo post, apparso sul social ieri in tarda mattinata, si rincorrono centinaia di commenti, molti dei quali favorevoli alla scomparsa dell'«hasta siempre». Altri tifosi propongono di lasciare tutto com'è, perchè «lo fa per lavoro». Altri ancora aggiungerebbero la parola «traditore», ma senza rimuovere la targa. A mo' di «monito».