Il killer del vigilante: «Ho ucciso suo marito, grazie a lei ora posso studiare»

Domenica 4 Agosto 2019, 09:46

«Aiutatemi a cambiare vita. Dieci anni fa ho sbagliato e ho chiesto perdono. Ma oggi mi viene data una seconda opportunità, di cui devo ringraziare Luciana Di Mauro». Capelli e occhi scuri, Antonio, 26 anni, disoccupato, sembra quasi volersi nascondere dietro al tavolo dove è seduto insieme ai familiari delle vittime di camorra nella sede di Asso.Gio.Ca. a piazza Mercato. Si intimidisce mentre parla del motivo per cui è lì: una borsa di studio di 2mila euro per proseguire gli studi e costruirsi un futuro migliore. Ma c'è un particolare: Antonio, che oggi ha 26 anni, moglie e due figli, ha fatto parte del commando che il 4 agosto 2009 in piazza Mercato ammazzò a sangue freddo durante un tentativo di rapina la guardia giurata Gaetano Montanino.