«Ho una donna, presto diventerò papà»: don Gianfranco torna a fare l'idraulico

Lunedì 15 Ottobre 2018, 10:59

Tornerà a fare l'operaio il prete ischitano che ha battuto ogni record in materia di celibato ecclesiastico. Infatti Gianfranco Del Neso, una vita trascorsa a fare l'idraulico, solo tre anni fa era stato ordinato sacerdote. E da ieri, prima che officiasse dall'altare la sua ultima messa come sacerdote, si ritrova ridotto allo stato laicale per aver confessato al vescovo dell'isola, Pietro Lagnese, di avere una relazione con una donna dalla quale attende un figlio.Quarantacinque anni, idraulico di professione, Gianfranco Del Neso è da sempre una persona apprezzata e stimata da tutti quelli che l'hanno conosciuto sia prima che dopo la sue breve esperienza come servitore della Chiesa. Un prete molto legato alla figura di Papa Francesco e che ha sempre dimostrato di assumere posizioni pubbliche apertamente progressiste: sul suo profilo Facebook le condivisioni di argomenti legati al tema del ripudio del razzismo e dell'accoglienza di stranieri ed immigrati sono stati in questi ultimi mesi praticamente all'ordine del giorno.