Hotel, taxi e bus turistici fuorilegge a Napoli: controlli a tappeto e pioggia di multe

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 14:48

Il Nucleo di Polizia Turistica della Polizia Municipale di Napoli ha effettuato una serie di controlli al fine di verificare l'osservanza delle normative di settore da parte di alcune strutture ricettive operanti nella zona della Stazione Centrale e del Centro storico. In piazza Garibaldi gli agenti hanno notato che l'insegna di un albergo riportava una denominazione diversa da quella che la struttura aveva comunicato all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione e che la stessa insegna era stata installata abusivamente.Le due infrazioni hanno comportato al titolare della struttura una sanzione di oltre 2.000 euro oltre all'obbligo di regolarizzare nuovamente la situazione amministrativa. Oltre ad ispezionare le strutture ricettive operanti nella zona prestando particolare attenzione alle attività extra alberghiere, gli uomini del Nucleo Turistico hanno effettuato numerosi controlli nel settore del trasporto pubblico non di linea.Sono state numerose le infrazioni contestate tra cui il conducente di un veicolo Ncc perché sorpreso a svolgere l'attività senza essere munito del prescritto foglio di servizio. L'autista di un bus turistico è stato verbalizzato in quanto il veicolo non era dotato di estintore revisionato. Sempre in piazza Garibaldi gli agenti hanno sorpreso un conducente abusivo che aveva caricato a bordo due turisti stranieri e, diretto a Cardito, aveva concordato con loro un corrispettivo di 15euro. Oltre alla sanzione al trasgressore è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo per due mesi. Alla Stazione marittima i controlli sono stati eseguiti anche ai taxi. Due le licenze ritirate per il mancato rispetto del regolamento e decine le contestazioni e fra queste l'utilizzo del telefono cellulare mentre si era alla guida e il non aver sottoposto il veicolo alla revisione periodica.