Furto di condizionatori nell'albergo in dismissione, arrestati due ladri a Casandrino

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per concorso in furto aggravato Francesco Mauriello, 46enne di Melito, e Francesco Bevilacqua, 42enne di Napoli, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I militari, avvisati da un cittadino che aveva notato dei movimenti sospetti, sono intervenuti all’interno dell’albergo Pamagiu di Casandrino, ora in fase di riqualificazione. Quando hanno notato la pattuglia i due sono fuggiti ma sono stati raggiunti e bloccati. Avevano già smontato, pronti a portare via tutto, ben 15 condizionatori, diverse bobine in rame e alcuni infissi in alluminio, per un danno stimato di 30mila euro circa.

Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.