Hotel Stabia chiude per fallimento della società di gestione ma si lavora per la riapertura

Sabato 10 Marzo 2018, 17:28 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 17:28

Un fallimento della società di gestione e chiude uno degli alberghi più prestigiosi e antichi di Castellammare.Ma la proprietà dell'Hotel Stabia(in attivo fra eventi, cerimonie e progetti futuri) sta lavorando per riottenere la riapertura della struttura, nel centro della città stabiese, a due passi dal lungomare, ridando speranza e lavoro ai suoi dipendenti a casa già da una settimana."Dal 2008 al 2016 era in essere un contratto di fitto d'azienda avente ad oggetto la struttura-raccontano i lavoratori-tra una società conduttrice e la società proprietaria e che alla scadenza del contratto la prima(con due annualità di fitto arretrati) ha chiesto l'auto fallimento. I curatori fallimentari, invece di restituire il bene alla proprietà hanno pensato di far chiudere l'albergo, con un'attività che andava bene e lascia per strada una trentina di famiglie(tra stagionali e non)".Un fallimento che quindi va rivisto e probabilmente merita di far ricominciare l'attività alberghiera e turistica, visto che la società proprietaria dell'immobile sta procedendo nella direzione della restituzione della struttura di corso Vittorio Emanuele, contestando il provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata che ha disposto l'affissione dei sigilli all'ingresso dell'Hotel Stabia.