Venerdì 28 Dicembre 2018, 11:46

Decine di corse soppresse, alle quali si aggiunge un guasto alle rotaie che ha causato la chiusura della tratta tra Striano e Poggiomarino. È una giornata difficile per chi viaggia in Circumvesuviana: il rifiuto dello straordinario da parte dei capitreno ha costretto l'azienda a cancellare molte corse nella mattinata. Si è iniziato col treno delle 6.44 da Napoli verso Sorrento e si sta proseguendo con altri treni, che non vengono garantiti. Sono già più di dieci le soppressioni. I capitreni protestano perché manca ancora in Eav l'accordo sulla riorganizzazione del personale, in particolare sul servizio di controllo dei biglietti e sulla figura del coordinatore di mobilità. In Circumvesuviana il numero di capitreno è molto basso per cui si deve ricorrere ogni giorno alle ore di straordinario. Basta dunque rifiutarlo (è un diritto del lavoratore) per creare disagi. Sempre in mattinata si è verificato un guasto alle rotaie nel tratto che va dalla stazioni di Striano a quella di Poggiomarino. Gli operai sono al lavoro per la riparazione ma intanto la tratta è stata chiusa