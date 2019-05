I clan in guerra senza limiti: tutta Napoli campo di battaglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 4 Maggio 2019, 08:29

Non c'è un buco in tutta l'area metropolitana in cui sei realmente al sicuro. E non c'è un orario, una fascia di tempo in cui puoi tranquillamente dire a te stesso «tanto qui non può accadere nulla di brutto, che non è il momento».Può accadere invece in ogni ora e in ogni posto: la mattina all'ingresso di una scuola di San Giovanni (omicidio Mignano), la notte fonda nella zona dei baretti di Chiaia (sparatoria tra i Formicola e i Troncone), il pomeriggio nell'imbuto di piazza Nazionale (l'agguato di ieri pomeriggio), di sera nella zona degli chalet di Mergellina (bomba che manda in frantumi un'auto), in pieno pomeriggio lontano dal mare, tra i vialoni che costeggiano la zona del rione Traiano (decine di stese in un anno), la notte dopo aver mangiato una pizza tra i Decumani, all'uscita della pizzeria famosa per aver ospitato l'ex presidente Usa Bill Clinton durante i lavori del G7, e ancora di notte in piazza Trieste e Trento, ring a cielo aperto come insegna la storia di Alessio Bossis, il ragazzino aspirante capoclan che da Volla va a sparare a quello che lo aveva insultato due giorni prima in una discoteca centrando i caffè più amati da turisti e napoletani.Insomma, se deve accadere, accade, quasi a dispetto di tutti i piani e le strategie che forze dell'ordine e inquirenti hanno messo in campo in questi mesi. E non c'è deterrente che conti davvero: vuoi che la vittima stringa la mano del nipotino, quello con lo zainetto di spider man, vuoi che sia a pochi passi da un bar affollato di esponenti delle forze dell'ordine, dove passava - come ogni giorno - una donna e la sua nipotina, oggi ferita a un polmone e in attesa di un miracolo al Santobono.