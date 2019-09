I commercialisti di Napoli Nord incrociano le braccia il 30 settembre

Il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, Antonio Tuccillo, in vista del programmato sciopero dei commercialisti italiani, che si terrà il prossimo 30 settembre, ha incontrato le rappresentanze sindacali territoriali presso la sede di Aversa. I rappresentanti territoriali hanno confermato l'adesione all'astensione collettiva proclamata dalle associazioni nazionali con l'astensione da parte gli iscritti all'Ordine: dall'invio dei propri modelli F24 dalle ore 24:00 del giorno 29.09.2019 alle ore 24:00 del giorno 01.10.2019; dalla partecipazione alle udienze presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali dalle ore 24:00 del 29.09.2019 alle ore 24:00 del 07.10.2019. L'Odcec Napoli Nord ha aderito all'iniziativa dei sindacati garantendo oltre al sostegno morale dell'iniziativa, anche la massima diffusione tra gli iscritti ed agli enti terzi. Si è provveduto alla necessaria comunicazione di astensione ai presidenti delle Commissioni tributarie territoriali ed a quella di II grado regionale. L'Ordine di Napoli Nord oltre alla diffusione dell'informazione ha ipotizzato, con le rappresentanze sindacali territoriali, la programmazione di una serie di iniziative in cui coinvolgere tutti i colleghi campani, indirizzate a rivendicare la giusta dignità non solo alla professione ma a tutti i contribuenti che quotidianamente sono vessati da una continua produzione normativa e da prassi burocratiche in spregio delle più elementari tutele previste dallo Statuto del Contribuente. All'incontro con il presidente Tuccillo ed i rappresentanti del Consiglio, erano presenti l'Anc, l'Adc, l'Aidc, Unico e l'Ugdcec.

Martedì 24 Settembre 2019, 16:41

