Mercoledì 4 Luglio 2018, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2018 09:37

I commercianti dei principali corsi di Marano non ne vogliono sapere di conferire correttamente i rifiuti, secondo quanto stabilito dall'apposito calendario diramato dall'ente cittadino. Il Comune, fallita l'opera di convincimento, impone allora alla ditta che gestisce il servizio, la società Tekra, di non prelevare la spazzatura non conferme al calendario di raccolta. Stamani via Merolla, corso Umberto e corso Europa, le strade del commercio, sono invase dai sacchetti. Niente riassetto, ovvero pulizia straordinaria del territorio, fino a quando gli esercenti (almeno gli indisciplinati) non decideranno di cambiare registro.