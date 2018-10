I dati del Viminale: Napoli la capitale italiana delle rapine

Lunedì 22 Ottobre 2018, 10:46

Milano al primo posto per numero di delitti denunciati nel 2017, oltre 7.200 ogni 100mila abitanti. È quanto emerge dall'Indice di criminalità, l'elaborazione del Sole Ore sui dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno. «Il capoluogo lombardo ad esempio - si legge sul quotidiano - svetta per numero di furti (al secondo posto, dietro Rimini), e in particolare quelli negli esercizi commerciali». Al secondo posto Rimini con 6.951 denunce, seguita da Bologna con 6.367, Firenze con 5.700, Torino con 5.649 e Prato (5.348). Al settimo posto si classifica la capitale con 5.323 denunce. Fanalino di coda Oristano con 1.611 denunce. Un aumento record di denunce si registra a Rieti e Livorno mentre Asti è la più virtuosa rispetto al 2016.«Mentre si conferma, di anno in anno, la contrazione di omicidi, furti e rapine - sottolinea il quotidiano - crescono in parallelo i reati a sfondo sessuale, i fenomeni di spaccio e gli incendi sul territorio». Gli omicidi registrano infatti un calo dell'8%, insieme alle rapine che scendono del 7%, ai furti che calano del 6% e alle estorsioni che diminuiscono dell'11%. Aumentano del 15% le violenze sessuali e del 29% gli incendi. Crescono anche i reati legati agli stupefacenti (+10%), alle truffe e frodi informatiche (+8%) e riciclaggio e impiego di denaro (+8%). È Vibo Valentia la capitale per gli omicidi, seguita da Nuoro e Foggia. Fanalino di coda Verbano Cusio Ossola.È invece Napoli la capitale per le rapine, seguita da Milano e Rimini. Ultime classificate Aosta e Sondrio. Rimini in testa per i furti. Trieste vince la classifica delle truffe e frodi informatiche, Asti quella delle estorsioni e Prato quella del riciclaggio. In cima alla classifica per i reati legati agli stupefacenti è Cagliari, mentre Trieste è in testa per le violenze sessuali e Cosenza per gli incendi.