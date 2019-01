CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 26 Gennaio 2019, 08:34

Un anno fa «La Marcia degli ombrelli» per legalità e vivibilità, oggi «La Marea Azzurra». Oltre quaranta comitati civici, intellettuali, magistrati, insegnanti, sportivi, fianco a fianco con chi lotta quotidianamente contro silenzi, soprusi, angherie, assenze. «In ballo ci sono i diritti quotidiani di ciascun cittadino come sicurezza, verde pubblico, spazi sportivi, trasporti, accoglienza, pubblica amministrazione, sanità» sottolinea Gennaro Esposito, presidente del Comitato vivibilità cittadina. Dalle 10 in poi, i manifestanti partiranno da piazza Dante, dove è installato uno Speaker's Corner (l'angolo dell'oratore dove chiunque potrà dire la sua) per poi raggiungere Palazzo san Giacomo e il Maschio Angioino, dove sarà in corso l'inaugurazione dell'anno giudiziario.