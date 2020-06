I forum dei giovani ripuliscono i sentieri più belli di Capri

Sull'isola di Capri ci si risveglia lentamente dal torpore dettato dall'emergenza Covid-19, non si vedono grandi gruppi di turisti e le maggiori presenze sono concentrate soprattutto nel weekend ma ci si riaffaccia al quotidiano con una maggiore attenzione per i beni naturalistici che mai come adesso hanno respirato nuova linfa.

Proprio per sensibilizzare la popolazione e i visitatori verso una maggiore attenzione nei riguardi del verde pubblico e dell'ambiente, i ragazzi dei forum dei giovani dei due comuni dell'isola (Capri ed Anacapri), hanno proposto nelle ultime ore, attraverso le loro pagine social un'evoluzione dei percorsi “Walk & Clean” per la tutela paesaggistica e dei sentieri. Così è nata l'iniziativa “Keep Your Distance and Clean Up” una giornata di pulizia di alcuni sentieri, uniti per l'ambiente e mantenendo le distanze. Questa volta l'azione di pulizia si concentrerà nella zona del Faro ad Anacapri, rispettando le norme sul distanziamento sociale a piccoli gruppi, uniti nell'obiettivo di ripulire le aree paesaggistiche dell'isola azzurra.



L'appuntamento è per domenica 28 giugno alle ore 10:00 a Piazza Caprile ad Anacapri, da cui poi il gruppo di giovani volontari si diramerà nelle zone a sud ovest dell'isola sulla via Nuova del Faro ed il Faro di Punta Carena, passeggiando e ripulendo le varie aree.

Per partecipare all'iniziativa bisogna munirsi di scarpe comode, guanti da giardinaggio, pranzo a sacco, oltre a mascherina e gel disinfettante. Per avere maggiori dettagli sull'evento basta cliccare sulle pagine social Facebook dei due forum @forumdeigiovanicapri e @forumdeigiovanianacapri dove è anche possibile scaricare il modulo con liberatoria per i minorenni che volessero prendere parte alla giornata di salvaguardia ambientale.

