“I giorni oscuri del soldato Foti”, a Nola la presentazione del libro

Il libro sarà presentato domani , sabato 18 dicembre , alle ore 18.00, presso la "casa del mutilato". Edito dall'Organizzazio­ne Sindacale Italiana dei Militari – Ese­rcito, Itamil, il libro racconta l'odissea giudiziaria di Girolamo Foti, militare processato e assolto dal Tribunale Militare di Napoli, per aver espresso il suo diritto di critica. Dei giorni oscuri vissuti dal militare, ne parlerà domani anche il deputato Paolo Russo autore delle conclusioni del libro.

“È la storia triste di Girolamo Foti, de­tto Mirco – dichiara il sindacato Itamil – un militare proce­ssato per aver espre­sso il suo diritto di critica nei riguar­di di alcuni superio­ri. Un processo che è costato molti soldi ai contribuenti it­aliani, anche per l’­alto numero di caser­me dei Carabinieri incaricate delle inda­gini. Girolamo, che aderisce al nostro Sindacato, è stato el­etto delegato nazion­ale del Cocer per tre mandati consecutiv­i. Ha dato voce ai colleghi, portando al­l’attenzione della stampa nazionale i pr­oblemi dei Volontari dell’Esercito. In coincidenza con l’esp­letamento del suo ma­ndato si è dovuto di­fendere da un’odissea giudiziaria. Ma è andato avanti a testa alta – conclude il Sindacato Itamil – sicuro di essere nel giusto, come gli ha riconosciuto nel 20­19 il Tribunale Mili­tare di Napoli.”