Voragine in via Lepanto, l'area di cantiere diventa un parcheggio abusivo

Mercoledì 6 Febbraio 2019, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 06-02-2019 11:42

Dopo l’allarme si corre ai ripari. In via Lepanto proseguono i lavori per la messa in sicurezza del manto stradale interessato dal cedimento. In questo momento le squadre di operai a lavoro stanno ripulendo le caditoie occluse danni e ricolme di terreno.L’entità dei danni non sembra ancora del tutto chiara anche perché le lesioni sull’asfalto proseguono in direzione di via Veniero. Nei prossimi giorni comunque, le indagini nel sottosuolo continueranno proprio per scongiurare ulteriori sprofondamenti dell’asfalto.La chiusura della strada però, ha portato anche un altro problema. Quello delle aree di sosta.Le transenne all’inizio dell’area dei lavori hanno trasformato la zona in un piccolo parcheggio abusivo, in cui tutti parcheggiano come vogliono ed in ogni momento.