Bus a Pasqua, il gran rifiuto di Anm: le navette Eav restano in deposito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 30 Marzo 2018, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente navette straordinarie Eav per Pasqua. Dal Comune non arriva nessuna risposta alla mano tesa dalla società dei trasporti della Regione Campania. L'iniziativa era stata lanciata mercoledì dal governatore Vincenzo De Luca e nasceva per ridurre i possibili disagi alla mobilità che potrebbero verificarsi domenica pomeriggio a Napoli, a causa dell'assenza della metropolitana Linea 1 e delle funicolari dopo le 13. Per i trasporti su ferro, infatti, l'Anm non è riuscita a firmare l'accordo con i sindacati, preoccupati per un possibile esborso di risorse straordinario con una società in concordato preventivo fallimentare, quando scarseggiano i soldi invece per il servizio ordinario. Allora, per scongiurare il caos, anche in previsione dell'annunciata massiccia presenza di turisti in città, l'Eav si era resa disponibile ad organizzare delle navette su due linee strategiche: Porta Nolana-piazza Municipio e piazza Medaglie d'Oro-piazza Dante, con corse pomeridiane non stop dalle 16 alle 20, dopo una pausa tra le 13 e le 16. Un'operazione simile a quella già andata in porto a Capodanno, quando la società dei trasporti regionale venne in soccorso di Anm con delle linee di pullman aggiuntive per tutta la notte. Ma questa volta l'offerta di Eav per Pasqua è caduta nel vuoto.«Dal Comune - conferma il presidente Eav, Umberto De Gregorio - non ci è arrivata alcuna risposta in merito. A questo punto, non essendoci alcun segno di riscontro né ufficiale né informale, dobbiamo ritenere che l'amministrazione comunale non abbia bisogno del nostro supporto e gestirà in autonomia i trasporti di domenica pomeriggio, con il servizio su gomma dell'Anm. La nostra proposta ad ogni modo - chiarisce De Gregorio - era del tutto gratuita e disinteressata. Non abbiamo chiesto alcun corrispettivo economico al Comune per imbastire il servizio delle navette».