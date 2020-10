Si era allontanata nella mattinata di ieri da Rieti e poi in autobus ha raggiunto e quindi, in treno, Napoli. Ma la ragazza di 12 anni è stata ritrovata di militari della Guardia di Finanza al molo Beverello di Napoli, dove si aggirava visibilmente spaesata e tremante nei pressi della zona imbarchi per Capri del Molo Beverello. Insospettiti, i Finanzieri l'hanno avvicinata facendole alcune domande. In un primo momento la minore aveva chiesto ai militari i soldi per pagarsi il biglietto ed anche per questo inconsueto atteggiamento la pattuglia ha adottato le giuste cautele per capire gli esatti contorni della situazione.

La dodicenne ha ricostruito sommariamente con i Finanzieri i suoi movimenti, raccontando di aver finto di entrare a scuola a Rieti dove era stata accompagnate dalla madre, per poi raggiungere la fermata dell'autobus e dirigersi verso Roma, proseguendo poi in treno per Napoli. Il suo obiettivo era quello di raggiungere l'isola di Capri. La piccola è stata accompagnata la Caserma «Brigadiere Raffaele Denza» della Guardia di Finanza, sede del II Gruppo Napoli - Porto, dove ha atteso l'arrivo dei suoi genitori.

Ultimo aggiornamento: 15:14

