I rifiuti e i fanghi valgono oro: corsa contro il tempo per smaltirli

Lunedì 19 Febbraio 2018, 08:21

Sei milioni di ecoballe da eliminare. Duemila tonnellate di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione stoccate nei bilici perché non si sa dove portarle. Due emergenze che segnano la Campania trascinandosi da anni e che ancora una volta sono finite al centro delle indagini della magistratura e delle inchieste dei giornalisti, ultima in senso cronologico quella del sito di informazione Fanpage, certamente quella che ha fatto più rumore.Fare il punto su entrambe le vicende sembra necessario per capire qualcosa in più dei video pubblicati online e soprattutto per valutare la gravità dei problemi che, al momento, restano ancora aperti.Ecoballe. Il governo ha stanziato prima 150 milioni e poi 294 milioni per risolvere uno degli strascichi più pesanti dell’epoca dell’emergenza. Un investimento, più che una spesa visto che solo in provincia di Napoli attualmente, per Il fitto delle piazzole, la vigilanza e lo smaltimento del percolato, si spendono quasi quattro milioni all’anno.