Mercoledì 6 Giugno 2018, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI – È la strada dei Musei Diocesani, del Duomo e dei tesori di San Gennaro. I turisti ed i residenti sono costretti a transitare in strada in quanto i rifiuti ingombranti, oltre il pattume ordinario, impediscono il transito. A ciò si aggiunge la presenza di blatte e ratti che durante la notte la fanno da padroni.I turisti scattano fotografie, come fossero «ricordi» da portare nel loro paese. Residenti e commercianti sono sul piede di guerra. Il pattume impedisce l’ingresso alla Chiesa San Giorgio Maggiore, la parrocchia all’ingresso di Forcella. «Questa spazzatura – reclama un residente di via Duomo – giace su quei marciapiedi dal 2 giugno scorso, l'ho vista quando sono andata a visitare il Duomo, proprio di fronte ad un palazzo dove prima c'era la scuola Adelaide Ristori occupata da circa 10 anni, in condizioni di estremo degrado».Intanto un comitato di residenti, tra cui alcuni frequentatori della Chiesa San Giorgio Maggiore ai Mannesi intendono sottoscrivere un documento di protesta da portare in Municipalità per rendere evidenti le criticità che affrontano i cittadini quotidianamente. «Alla luce di nuove attività – dichiara un esercente della zona - che si sono aperte in piazza San Giorgio ai Mannesi, e della reclamata riqualificazione del quartiere, abbiamo diritto ad avere risposte immediate a questo degrado, non ne possiamo più».