Martedì 18 Giugno 2019, 20:09 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 20:10

Treni bloccati e una tratta sospesa perché i binari sono stati ricoperti da sacchetti dei rifiuti e bidoni. È accaduto nella stazione Pisani della ferrovia Circumflegrea, a Pianura dove, poco dopo le 19, si è verificato un vero e proprio assalto con il lancio di rifiuti e container sulle rotaie nel tratto ferroviario che collega Montesanto e Licola.Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e gli agenti del commissariato di Pianura che oltre a raccogliere le testimonianze sul posto hanno proceduto a contattare l'Asia per rimuovere il materiale e ripristinare il funzionamento della stazione. Dai primi accertamenti delle forze dell'ordine, è emerso che il gesto vandalico rappresenterebbe un segnale di protesta per alcuni cittadini della zona, in mobilitazione per la mancata raccolta dell'immondizia che sta causando disagi anche sul piano igienico - sanitario.«I cittadini di questa zona hanno dovuto subire le conseguenze della presenza di una discarica per 42 anni e ora, si ritrovano sommersi dai rifiuti che non vengono prelevati - chiarisce il consigliere comunale Marco Nonno- riteniamo che per l'amministrazione dovrebbe essere una priorità garantire dignità a questo territorio già danneggiato per troppi anni nell'indifferenza delle istituzioni».