Ristoratori in piazza a Napoli, gli auguri a De Luca: «Buon Natale anche da parte di chi non lo farà»

Sono scesi in strada per il terzo giorno consecutivo i lavoratori del settore della ristorazione che, anche stamattina, si sono radunati in Piazza Vittoria. Un incontro che se da un lato è stato utile a fare il punto sulla situazione – alla luce dei confronti avuti ieri con la regione – dall'altro ha segnato la “fine” di questi giorni di protesta. L'amarezza e lo sconforto degli imprenditori, rimasti inascoltati, si è trasformata in rabbia per la condizione di disagio vissuta dai propri dipendenti. «Noi stiamo manifestando per loro e per tutti quelli che sono stati illusi dal nostro governatore. Da chi in questi giorni aveva già evidentemente deciso di non riaprire, ma a noi lo ha comunicato meno di 24 ore prima. Non è possibile gettare all'aria migliaia di euro per una decisione su cui non si vuole neanche più discutere. Abbiamo decine di famiglie – quelle dei nostri dipendenti – che non faranno natale e che sono in forti difficoltà economiche. Alcuni di loro sono ancora in attesa di una cassa integrazione mai arrivata e questo è ancora più incredibile. Ma la cosa assurda è l'impossibilità di un confronto».

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Shopping di Natale, i commercianti di Napoli: «Il weekend... IL LOCKDOWN Bar e ristoranti chiusi in Campania, De Luca non ritira... IL LOCKDOWN Bar e ristoranti chiusi in Campania, a Napoli spunta il delivery in...

Anche per questo, e per non aver avuto la possibilità di parlare direttamente con il governatore De Luca, i ristoratori sono inferociti. Una mancanza, alla videoconferenza di ieri, che viene giudicata inaccettabile e senza senso. «Non presentandosi alla videoconferenza il nostro governatore ha manifestato tutto il suo disinteresse per uno dei settori cardine della nostra regione. Per centinaia di persone coinvolte in scelte inconcepibili ed inconciliabili con le attuali disposizioni nazionali. I nostri locali sono sicuri e nonostante tutto, nei giorni precedenti, avevamo iniziato nuove sanificazioni dei locali privati ed aperti al pubblico. Il nostro natale sarà triste ed amaro, ma continueremo a far sentire la nostra voce e quella dei nostri dipendenti. Intanto al presidente Vincenzo De Luca auguriamo buon natale, ricordandogli delle centinaia di persone che non lo faranno proprio o lo festeggeranno in condizioni di forte disagio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA