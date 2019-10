Domenica 20 Ottobre 2019, 12:05

“Sabato dello Screening”. Ennesima successo ottenuto dal poliambulatorio mobile dell’Asl Napoli 1 Centro impegnato ieri in piazza Madonna dell’Arco e animato dai medici del Distretto sanitario di base n. 30, diretto da Sergio Pasquinucci.Una giornata di visite e controlli che ha fatto il pienone. Ecco i numeri: ben 97 le consulenze e le valutazioni diabetologiche, 41 le consulenze cardiologiche, 75 pap-test, 60 visite dermatologiche con altrettante nevoscopie e 79 esami spirometrici. Complessivamente 352 prestazioni, alle quali si aggiungono le 75 prenotazioni per mammografia e i 100 kit consegnati per lo screening del tumore del colon retto. I Sabato dello Screening tornerà sabato 26 ottobre in via Acquaviva (adiacenza piazza Nazionale) con i medici del Distretto sanitario di base n. 33, diretto dal dottor Giuseppe Guadagno. La Asl Napoli 1 è impegnata con queste iniziative a superare il gap esistente sul fronte della prevenzione che rappresenta il primo presupposto per ridurre incidenza e mortalità per cancro.«Un progetto - quello dei sabato delo screening - avverte il manager della Asl Ciro Verdoliva - che ci regala grandi soddisfazioni. Aiutiamo i nostri utenti a volersi bene per scovare neoplasie nella fase iniziale quando è massima la percentuale di guarigione. I Sabato dello Screening sono nati per trasmettere questi valori, ora possiamo dire che il progetto sta andando oltre le nostre più rosee previsioni».