I sindacati degli operatori sanitari: grazie al presidente Mattarella

“Interpretando il comune sentire, il messaggio di gratitudine del presidente Sergio Mattarella, reso nell’ambito della giornata nazionale dedicata agli operatori della sanità, rende giustizia all’abnegazione del personale sanitario che, sempre in prima linea con dedizione e spirito di sacrificio, è stato determinante nella lotta alla pandemia: lo ringraziamo quindi per la sensibilità e la sincera attenzione che ha voluto dedicare a medici, infermieri e personale sociosanitario, certi che ne saprà cogliere ed interpretare le istanze e le attese”. Lo afferma Paolo Ficco, presidente nazionale del Saues, il sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, organizzazione sindacale, “da anni - ricorda Ficco - impegnato nella battaglia per il passaggio dei medici convenzionati di emergenza territoriale al regime della dipendenza”.

“Una legittima aspirazione - conclude – sulla quale rivolgiamo al Capo dello Stato un appello, certi che saprà adeguatamente sollecitare le istituzioni competenti”.