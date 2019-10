CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 1 Ottobre 2019, 09:06

Riciclaggio e truffa aggravata: maxi sequestro di contanti all'hacker stabiese più temuto in Europa. Ammonta a 350mila euro in contanti il tesoro di Carmine Guerriero, 33 anni, pregiudicato del rione Moscarella di Castellammare, ritenuto uno dei più esperti pirati informatici europei. Nella sua abitazione stabiese sono arrivati i poliziotti di Sulmona, L'Aquila e Napoli, supportati sul posto dagli agenti del commissariato stabiese guidati dal dirigente Vincenzo Gioia. La palazzina del rione Moscarella è stata circondata ed è partita una minuziosa perquisizione anche agli appartamenti in cui vivono alcuni familiari di Guerriero.