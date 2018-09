I temi dei ragazzi detenuti a Nisida: «È giusto togliere i figli ai boss»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 18 Settembre 2018, 08:37

«Meglio soffrire io che mio figlio»: a sorpresa, interrogati sulla possibilità di allontanare i figli dai boss i ragazzi dell’istituto penale di Nisida si dichiarano in gran maggioranza favorevoli a un provvedimento estremo. Lo ha spiegato Maria Franco, insegnante dei giovani detenuti, in un lungo post del suo blog, Conchigliette, riprendendo un dibattito di cui è stata protagonista sul giornale calabrese Zoomsud intorno alla scelta del Tribunale dei minori di Reggio Calabria di sottrarre i figli agli n’dranghetisti nei casi in cui la decisione rappresenti l’extrema ratio. Un’idea rilanciata recentemente dal Csm, il Consiglio superiore della magistratura che ha voluto tenere a Napoli una seduta monotematica dedicata proprio ai giovani a rischio.