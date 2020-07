Napoli, topi all'assalto di Scampia: «Dalle macerie della Vela invadono le nostre case»

Dall'appartamento al nono piano del palazzone popolare si diffondono rumori di mobili spostati, urla, colpi violenti, poi finalmente tutto tace: l'hanno preso. È un topo, il secondo della giornata, il quindicesimo in venti giorni solo in quella casa. Negli altri appartamenti i numeri sono più o meno simili, dal piano terra al tredicesimo, senza soluzione di continuità: in cinquanta giorni i roditori si sono manifestati prima timidamente, poi in maniera sempre più insolente fino a diventare i padroni.



nome orribile imposto a una decina di palazzoni di case popolari con vista sulle Vele. Nello specifico siamo all'isolato 7, quello che guardava esattamente sulla vela Verde e che oggi affaccia su un cumulo di macerie. Da un lato della strada si festeggia il percorso verso la cancellazione del degrado, dall'altro lato si soffre perché il degrado c'è sempre stato e adesso sta crescendo: venti metri di distanza due visioni del mondo diametralmente opposte, chissà quella corretta da quale lato di via Labriola si trova.«Le zoccole hanno iniziato a invadere le nostre case quando i lavori di abbattimento sono ripresi con forza, dopo il lockdown», dicono praticamente tutti i residenti dell'edificio. Nel cortile all'inizio ci sono, poi quando le persone capiscono che si parla della guerra contro i topi iniziano a scendere, alla fine il gruppo è decisamente più vasto, ciascuno con la sua storia di aggressione, ognuno con lo smartphone pieno di foto dei trofei, i topi che sono riusciti ad ammazzare all'interno dei loro appartamenti: «Ci aiutiamo a vicenda, quando vediamo che si arrampicano lungo le tubature dell'acqua avvisiamo le famiglie che hanno i balconi su quella traiettoria chiudete tutto, stanno arrivando, ma a voi sembra normale tutto questo?».

A fare da portavoce per il gruppo c'è Antonio Bocchetti che non è di Scampia ma cerca di mettere entusiasmo e passione a disposizione di chi non sa come uscire dalle situazioni complicate: «Andremo immediatamente a depositare un esposto all'Asl, poi cercheremo di ottenere ascolto anche dai carabinieri perché vorremmo presentare una denuncia ufficiale per dare forma alle nostre preoccupazioni e alla nostra protesta». Le persone sembrano stranite, non riescono a capacitarsi di quel che sta accadendo, tutti con un sorriso amaro spiegano di essere consapevoli che i loro caseggiati non appartengono alla porzione più bella di Napoli ma difendono la pulizia delle loro case: «Potete dire quello che volete, ma entrate a casa mia e sentirete sempre il profumo dei pavimenti appena lavati e della biancheria fresca di lavatrice».



Tutt'intorno ai palazzoni l'asfalto è maltenuto, spaccato, in molti punti ci sono sprofondamenti che lasciano intravedere i sottoservizi: «È da lì che passano quelle bestie», dice qualcuno. Altri, invece, sostengono che il punto vulnerabile sono i cassoni nei quali sono accatastati i contatori dell'acqua: «Hanno un collegamento diretto con il sottosuolo, con le tubature, certamente passano da qui».L'unica certezza, però, è che fino a quando laè rimasta in piedi, dall'altro lato della strada, non s'era visto mai nemmeno un topo. Ecco perché si accende una discussione: se avessero utilizzato le condutture dell'acqua per arrivare qui, li avremmo visti da sempre, invece sono arrivati da poco.

Le teorie sull'assalto dei topi si sprecano, le soluzioni sono, per adesso, quelle estemporanee che ciascuno cerca di trovare in autonomia: tavolette con colla sulla quale intrappolare i roditori, retine ad ogni finestra per evitare ingressi non graditi. Però gli animali sono furbi, trovano sempre strade alternative, e sono tanti, si intrufolano ovunque. Su un pianerottolo sono accatastati un mobile da cucina sfondato e un fornetto ammaccato e inutilizzabile: per scovare un topo che sembrava introvabile la famiglia è arrivata alla decisione drastica spacchiamo i mobili e facciamolo fuggire. «Ma a voi sembra normale una vita così? - s'infervora Antonio Bocchetti - questo luogo è abbandonato, dimenticato. Vengono qui per fare un discorso, per scattare un selfie, poi vanno via lasciandolo nel degrado più profondo».



